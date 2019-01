Quarteirão em Marvila vendido por 17 milhões

A capital lisboeta tem novos focos de atenção imobiliária. O quarteirão em Marvila que é delimitado pela Praça David Leandro da Silva, pela Rua Fernando Palha e pela Rua Zófimo Pedroso foi vendido pela Fundação Maria António Barreiros à empresa Refletecarismas. O valor da aquisição foi de 17 milhões de euros.

O negócio, que foi avançado pelo Diário Imobiliário (acesso livre) e confirmado pelo ECO junto da imobiliária responsável pela intermediação Onara/Predirumo, contempla uma área de construção aprovada de 16.160 metros quadrados acima do solo. Nas imediações do quarteirão situam-se os antigos Armazéns Abel Pereira da Fonseca e a sede do clube Oriental.

O que irá nascer neste quarteirão ainda não é conhecido, mas o projeto de arquitetura é da responsabilidade do atelier de Frederico Valsassina, que teve em mãos projetos como a reabilitação do Palácio dos Condes de Murça e a reabilitação do quarteirão da Cuf da Infante Santo.

A empresa que detém agora o imóvel, dedica-se à compra e venda de bens imobiliários, os acionistas são três portugueses e um fundo de investimento sediado na Suíça, e foi constituída no ano passado. Já a fundação Maria António Barreiros, que tem vários imóveis por Lisboa, tem ligações próximas à organização católica Opus Dei.