Os chineses do HNA Group continuam a desfazer-se de ativos para reduzir a crise financeira que atravessam. Desta vez venderam um edifício em Manhattan, próximo da Trump Tower, que terá sido vendido por mais de 400 milhões de dólares, de acordo com o site Bisnow. Esta operação soma-se às muitas que o grupo tem vindo a fazer, totalizando mais de 20 mil milhões de dólares em desinvestimentos.

De acordo com a notícia adiantada pela empresa em comunicado, citada pela Bloomberg (conteúdo em inglês), o edifício localizado no número 850 da Third Avenue deixa de ser propriedade do HNA Group.

Os chineses tinham adquirido este edifício, juntamente com outros sócios, por 463 milhões de dólares (403 milhões de euros) e estavam a tentar vendê-lo desde o início do ano passado. De acordo com o site Bisnow, a torre foi vendida ao investidor e construtor Jacob Chetrit e aos filhos por 422 milhões de dólares (367 milhões de euros).

O HNA Group detinha 90% da torre, juntamente com a MHP Real Estate Services e com a Atco Properties & Management LLC. “Estamos ansiosos por trabalhar e oferecer mais oportunidades aos nossos amigos Jacob Chetrit e aos seus filhos Michael e Simon”, disse o presidente e CEO da MHP, David Sturner, citado em comunicado. “Estamos entusiasmados por ter vendido este recurso notável a uma família respeitada e estabelecida no setor imobiliário de Nova Iorque”.

Esta operação vem juntar-se aos mais de 20 mil milhões de dólares (17,4 mil milhões de euros) de desinvestimentos que a empresa chinesa tem vindo a realizar para reduzir o elevado endividamento. No verão do ano passado encaixaram mais de dois mil milhões de dólares com a venda de uma subsidiária de aluguer de aeronaves Avolon Holdings a uma empresa japonesa.