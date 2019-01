Os donos do icónico arranha-céus Chrysler Building, em Nova Iorque, colocaram o edifício à venda. Trata-se do terceiro edifício mais alto da capital financeira mundial e um dos mais altos do mundo.

Os proprietários, um fundo de investimento do Governo dos Emirados Árabes Unidos e a empresa americana Tishman Speyer, contrataram a imobiliária CBRE Group para mediar o negócio. A notícia é avançada pelo Wall Street Journal [acesso condicionado], que dá conta de que os valores podem vir a variar muito. Vários investidores imobiliários acreditam que o fundo de investimento de Abu Dhabi pode querer recuperar os 800 milhões de dólares que pagou por uma participação de 90% da propriedade em 2008, pouco antes da crise financeira. Os custos de melhorias e manutenção do edifício com quase 90 anos podem vir também a pesar no preço de venda.

O edifício Chrysler foi construído pela Chrysler Corporation de Walter P. Chrysler e projetado por William Van Alen. O arranha-céu de 77 andares foi construído entre 1928 e 1930, numa altura de grande competição para a construção de um dos arranha-céus mais altos do mundo.

O Chrysler Building chegou a recolher o título por um curto período de tempo antes de ser superado pelo Empire State Building, que foi concluído em 1931. Serviu como sede da Chrysler até 1953, e continuou a ser internacionalmente reconhecido visto que se apresentou como cenário de numerosos filmes como “Independence Day” a “Spider-Man” e “Men in Black 3”.