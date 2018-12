Nova Iorque está em alta para as gigantes tecnológicas. Depois da Amazon, é a vez da Google investir mais de mil milhões de dólares na construção de um novo campus na cidade, terra que a viu nascer. O Google Hudson Square vai ter mais de 150 mil metros quadrados e deverá estar pronto dentro de dois anos, duplicando o número de trabalhadores que a empresa tem atualmente.

“Hoje estamos a dar o próximo passo no nosso compromisso com a nossa presença em Nova Iorque, investindo mais de mil milhões de dólares [884 milhões de euros] para construir um novo campus, o Google Hudson Square”, anunciou a empresa no seu blog. Com mais de 158 mil metros quadrados, o novo campus, que deverá estar pronto em 2020, vai ser a localização principal da Google, duplicando para 14 mil o número de funcionários.

No mesmo post, a empresa recorda o momento em que aterrou em Nova Iorque, “há quase duas décadas”, onde instalou o primeiro escritório na Califórnia e, atualmente, emprega mais de 7.000 funcionários. “Nova Iorque continua a ser uma grande fonte de talentos diversificados e de nível internacional. Foi isso que levou a Google à cidade em 2000 e é isso que nos mantém aqui“.

“O nosso investimento em Nova Iorque é uma grande parte do nosso compromisso de crescer e investir nas instalações, nos escritórios e nos funcionários nos Estados Unidos. Na verdade, estamos a crescer mais rapidamente fora da área da baía de São Francisco do que dentro dela, e este ano abrimos novos escritórios e centros de dados em locais como Detroit, Boulder, Los Angeles, Tennessee e Alabama. E, à medida que continuamos a crescer em todo o país, esperamos continuar ligados a Nova Iorque durante muitos anos“.

A Google junta-se, assim, ao leque de empresas que tem vindo a reforçar a presença em certos mercados, nomeadamente através da construção de novas sedes. Na semana passada, a Apple anunciou que vai investir mil milhões de dólares na construção de uma nova sede em Austin, no Texas. Ao todo, o campus terá mais de 500 mil metros quadrados e irá receber, inicialmente, 500 mil funcionários.

Também a Amazon entrou por este caminho, lançando um concurso para selecionar a cidade onde instalará a próxima sede. Nova Iorque e Virgínia foram as escolhidas para construir os novos campus.