SATA Internacional com prejuízos de 31 milhões até setembro

A SATA Internacional — Azores Airline, que engloba as operações da companhia aérea para fora dos Açores, registou um prejuízo de 30,8 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, indicam documentos oficiais.

De acordo com informações enviadas pelo Governo Regional à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), e às quais a agência Lusa teve acesso, ao prejuízo da SATA Internacional junta-se um resultado líquido negativo de 8,13 milhões de euros da SATA Air Açores, responsável pelas ligações aéreas dentro do arquipélago.

Em 2017, o Grupo SATA encerrou o ano com o maior prejuízo da história da empresa, de 41 milhões de euros, um valor quase três vezes superior ao de 2016, que foi de 14 milhões. A informação enviada pelo executivo regional ao parlamento açoriano não engloba uma comparação com o período homólogo, mas abarca a totalidade das empresas do Setor Público Empresarial Regional (SPER).

Ainda no setor dos transportes, a Atlânticoline, que assegura as ligações marítimas de passageiros e viaturas entre as ilhas dos Açores, registou lucros de um milhão de euros no período em análise. A SATA Internacional, renomeada há alguns anos Azores Airlines, apresta-se para lançar um novo concurso para a privatização de 49% do seu capital social, depois de o primeiro ter sido interrompido no final de 2018 após a divulgação na imprensa de material tido por classificado.