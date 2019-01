“Hacker” que roubou e-mails ao Benfica foi detido

Foi detido, esta tarde, Rui Pinto, o “hacker” do caso dos e-mails do Benfica, que estava sob mandato de busca europeu. O homem de 30 anos estava a ser procurado depois de ter revelado informações sensíveis acerca do clube da Luz e que deram origem ao processo judicial E-Toupeira.

Na informação divulgada pelo Ministério Público sabe-se que foi detido num estado-membro da União Europeia. Vários jornais estão a avançar com a possibilidade de ter sido na Hungria, país onde o “hacker” vivia e a partir do qual divulgou informações secretas acerca das águias.

“Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo. O inquérito corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da Polícia Judiciária”, adianta o mesmo comunicado.

Há vários meses que Rui Pinto estava a ser procurado pela Polícia Judiciária como o único suspeito que roubou informação privada ao Benfica. Contudo, o “hacker” também já esteve envolvido em crimes de roubo de correspondência eletrónica também ao Sporting e ao FC Porto. As autoridades portuguesas estão no local a acompanhar a detenção e suas respetivas diligências, informa ainda o MP.