Galp Energia perde 2%. Bolsa contraria ganhos da Europa

Sessão de quedas para a bolsa nacional, numa altura em que o cenário é positivo nas restantes praças europeias. Por cá, o destaque foram os títulos do Galp Energia que perderam mais de 2%, numa altura em que o preço do petróleo está a cair nos mercados internacionais. As cotadas do papel impediram uma maior queda da bolsa de Lisboa.

O PSI-20 perdeu 0,08% para 4.998,62 pontos. A contribuir para este desempenho estiveram os títulos do setor energético, com destaque para a Galp Energia que caiu 2,34% para 14,195 euros. O barril de Brent está a desvalorizar 0,05% para 60,61 dólares enquanto o WTI, negociado no Texas, recua 0,63% para 51,78 dólares.

Os títulos da EDP perderam 0,2% para 3,064 euros, assim como os da EDP Renováveis que recuaram 1,32% para 7,86 euros. Ainda nas quedas, destaque para as cotadas do retalho: a Jerónimo Martins desvalorizou 0,26% para 11,73 euros e a Sonae perdeu 0,68% para 0,8765 euros.

A impedir uma queda mais expressiva do principal índice bolsista nacional estiveram os títulos do BCP que somaram 2,42% para 0,2455 euros. Mas as papeleiras também ajudaram, com a Altri a valorizar 2,48% para 6,61 euros — representando a maior subida desta sessão –, a Navigator a subir 0,15% para 3,996 euros e a Semapa a avançar 0,14% para 14,62 euros.

Mas se em Lisboa o cenário foi de quedas, no resto da Europa foi bem diferente. Os mercados reagiram de forma positiva ao chumbo do acordo proposto pelo Governo de May no Parlamento britânico, estando a aguardar para ver o desfecho da moção de censura apresentada por Jeremy Corbyn à primeira-ministra. O Stoxx 600 valorizou 0,44% para 350,23 pontos, assim como o italiano FTSE que subiu 1,32% para 19.418,12 pontos.

(Notícia atualizada às 16h51 com mais informação)