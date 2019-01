As bolsas norte-americanas estão em alta, impulsionadas pelos resultados positivos do setor bancário, nomeadamente do Goldman Sachs e do Bank of America. A deixar os investidores ainda mais otimistas está um acordo de mais de 20 mil milhões de dólares alcançado no setor das fintech.

O principal índice de referência S&P 500 está a valorizar 0,17% para 2.614,75 pontos, enquanto o industrial Dow Jones está a somar 0,31% para 24.139,91 pontos. O Nasdaq sobe 0,14% para 7.033,35 pontos, isto depois de ter registado uma forte subida na última sessão, à boleia da Netflix.

A semana arrancou tremida para os mercados, com os resultados dececionantes do Citigroup mas, por esta altura, a tendência já se inverteu. Esta quarta-feira, o Goldman Sachs superou as expectativas dos analistas e apresentou lucros de 2,32 mil milhões de dólares (dois mil milhões de euros) no último trimestre do ano passado, o equivalente a um lucro de 6,04 dólares por ação. Os títulos do banco estão a valorizar 4,42% para 187,87 dólares.

Ainda na banca, naquela que é a semana de apresentação de resultados do setor, o Bank of America também se destacou ao obter um resultado líquido de 7,28 mil milhões de dólares (6,36 mil milhões de euros) no mesmo período, uma subida de 208% face ao mesmo trimestre de 2017. Os analistas previam um lucro de 0,63 dólares por ação mas o banco tocou nos 0,7 dólares por ação. Os títulos da instituição estão a valorizar 5,33% para 27,97 dólares.

A contribuir também para este sentimento positivo está um acordo alcançado no setor das fintech: a fornecedora de tecnologia financeira Fiserv anunciou que vai comprar a First Data, num negócio avaliado em 22 mil milhões de dólares (19 mil milhões de euros). Esta é considerada uma das maiores aquisições de sempre no setor, diz a Reuters (conteúdo em inglês). As ações da Fiserv estão a cair 7,72% enquanto as da First Data sobem 16,33%.

“Com as empresas a anunciarem que vão gastar dinheiro na aquisição de outras empresas para continuarem a crescer mostra que o “espírito animal” ainda está vivo“, diz Michael Antonelli, diretor administrativo de vendas da Robert W. Baird, citado pela Reuters.