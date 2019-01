Banca continua a desiludir. China põe Wall Street no verde

Os resultados do setor bancário voltaram a desiludir os investidores mas, nesta sessão, as principais bolsas norte-americanas estão a conseguir escapar às perdas. Um dia depois de o Citigroup ter apresentado resultados abaixo dos estimados pelos analistas, esta terça-feira foi a vez do JP Morgan e do Wells Fargo desanimarem os mercados. Contudo, os estímulos que a China quer implementar na economia permitem manter os mercados em terreno positivo.

O principal índice dos Estados Unidos, S&P 500, abriu a ganhar 0,1% para 2.585,10 pontos, assim como o tecnológico Nasdaq que está a avançar 0,37% para 6.931,39 pontos. Já o industrial Dow Jones está a valorizar 0,02% para 23.914,11 pontos, ainda que um pouco penalizado pelo setor bancário.

Se a primeira sessão da semana arrancou e terminou no vermelho, com os resultados dececionantes do setor bancário, esta foi diferente. Depois de os lucros do Citigroup terem ficado aquém das expectativas, os números de outras duas instituições financeiras não foram suficientes para abalar os mercados.

O JP Morgan apresentou lucros de 7,07 mil milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, o correspondente a 1,98 dólares por ação, mas os analistas esperavam um resultado líquido de 2,20 dólares por ação. Os números ficaram abaixo do esperado pela primeira vez em 15 trimestres, diz a CNBC (conteúdo em inglês).

Também o Wells Fargo obteve um resultado líquido de 6,06 mil milhões de dólares no mesmo período, representando uma queda face ao mesmo trimestre de 2017. Apesar disso, isto foi o equivalente a 1,21 dólares por ação, mais do que os analistas estimaram (1,20 dólares).

“À medida que arranca a temporada de apresentação de resultados do setor financeiro, os mercados não verão um cenário agradável”, diz Art Hogan, da National Securities em Nova Iorque, citado pela Reuters.

Contudo, os mercados mantiveram-se em terreno positivo, animados pelos estímulos que o Governo chinês pretende implementar para estimular a economia do país. O objetivo é adotar medidas a curto prazo para evitar uma desaceleração económica, isto depois de uma queda inesperada nas importações e exportações do país em dezembro passado.