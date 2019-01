Wall Street recupera há quatro sessões consecutivas

As bolsas norte-americanas fecharam a quarta sessão consecutiva de ganhos, num dia marcado pela divulgação das minutas da última reunião da Fed.

Os documentos mostraram que a entidade liderada por Jerome Powell tenciona ser mais paciente na tomada de decisão sobre futuras subidas da taxa diretora. Com os investidores expectantes por novidades em torno das negociações comerciais entre EUA e China, o dia foi de ganhos em Wall Street.

O S&P 500 avançou 0,41%, para 2.584,97 pontos, enquanto o industrial Dow Jones subiu 0,40%, para 23.882,41 pontos, beneficiando da recuperação do preço do petróleo. A matéria-prima está a valorizar 4,98% em Nova Iorque, para 52,26 dólares o barril, e chegou mesmo a superar a fasquia dos 60 dólares em Londres.

Já o tecnológico Nasdaq, em bear market, avançou 0,85%, para 6.955,95 pontos. O setor contribuiu de forma significativa para os ganhos em Wall Street e está a protagonizar uma forte recuperação em 2019, com uma valorização acumulada de 4,04% desde o início do ano. A gigante Apple valorizou 1,70%, para 153,31 dólares, enquanto a Microsoft avançou 1,43%, para 104,27 dólares por ação.

Além das minutas da Fed, esta quarta-feira terminaram as reuniões ao mais alto nível entre EUA e China. Os investidores aguardam novidades a qualquer momento e estão otimistas quanto a um possível travão na escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.