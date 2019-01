O PSD está disponível para apoiar o Governo no Plano Nacional de Investimentos, mas impôs condições para o fazer. Não pode servir para “limpar a fraca execução” do plano de investimentos que está atualmente em vigor, não pode ser aprovado à pressa e deve ter em conta pequenas obras que têm um “efeito multiplicador”, disse Rui Rio na conferência de imprensa na sede do PSD.

O PSD está “disponível para fazer acordos em matérias estruturantes” em “nome do interesse nacional”, mas “não podemos colaborar para fazer uma lista de obras para limpar a fraca de execução” do PETI 3+, o atual programa de investimentos do tempo do Governo de Passos Coelho.

Esta quinta-feira, o Governo aprova no Conselho de Ministros o Plano Nacional de Investimentos para os próximos anos, para o qual quer um apoio parlamentar de dois terços dos deputados.

Rui Rio lembrou que falta executar o 80% do PETI 3+. A execução deste programa dá uma “execução de cerca de 300 milhões de euros ao ano”, contabilizou, acrescentando que a nova proposta – que pressupõe um investimento de 20 mil milhões de euros em 10 anos – implica um investimento “6,6 vezes maior” do que o esperado no plano em vigor. Qual a razão dos “falhanços” e porque é “tão baixa a execução” e “quais as fontes de financiamento”. Estas foram as dúvidas lançadas por Rio Rio, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião da Comissão Política Nacional. De manhã, o PSD esteve reunido com o Governo, que lhe esteve a apresentar o Plano Nacional de Investimentos, que será aprovado no Conselho de Ministros desta quinta.

Além disso, Rio Rio avisou o Executivo de que “não há necessidade de ter grande pressa”. O Governo tem intenção de mandar o diploma para o Parlamento na sexta-feira. O líder do PSD alertou ainda para a necessidade de “sendo um plano de novos investimentos é preciso ter atenção às pequenas obras”, por terem “um grande efeito multiplicador”.

A conferência de imprensa acontece numa altura em que o partido vive momentos de tensão, com a liderança de Rio a ser criticada. O líder do PSD avançou que no ano passado entraram 5821 novos militantes para o partido e saíram 872. Além disso, anunciou que no dia 16 de fevereiro o partido realiza uma Convenção do Conselho Estratégico Nacional (CEN) a 16 de fevereiro, quando faz um ano da sua liderança e no dia em que o PS tem a sua Convenção Nacional, onde anunciará o cabeça-de-lista às europeias.

Confrontado com a tensão que o partido vive, Rio não quis fazer comentários, mas rejeitou que o partido seja pequeno. “O PSD não é pequeno.”

(Notícia atualizada)