Fed está cautelosa quanto a futuros aumentos dos juros

O quarto aumento da taxa de juro decidido pela Reserva Federal norte-americana no mês passado não foi consensual entre os membros do Comité Federal de Mercados Abertos, mostram as minutas publicadas esta quarta-feira, referentes aos encontros de 18 e 19 de dezembro. Enquanto alguns não concordaram com este último aumento, outros defenderam que, no futuro, deverá ser adotada uma postura mais paciente sobre possíveis subidas.

Estas minutas são tornadas públicas numa altura em que vários políticos afirmaram que a Fed não deveria precipitar-se relativamente a novos aumentos da taxa diretora, devendo esperar por sinais mais claros sobre o estado da economia norte-americana, escreve a Reuters (conteúdo em inglês). Nestas minutas lê-se que, em dezembro, os participantes consideravam que a economia dos Estados Unidos estava em boa forma e que, este ano, os norte-americanos podem contar com dois aumentos de juros.

“Muitos participantes defenderam que, especialmente num ambiente de pressões inflacionárias moderadas, o comité da Fed se poderia dar ao luxo de ser mais paciente em relação a novas políticas”, lê-se nas minutas. “Vários” participantes eram da opinião que, antes de aumentar as taxas de juro novamente, é importante que a Fed faça um balanço dos riscos que tornaram “mais evidentes nos últimos meses”.

“Vários participantes defenderam que poderia ser apropriado nas próximas reuniões acabar totalmente com o guidance geral e substituí-lo por uma linguagem que enfatize a natureza dependente de dados das decisões políticas”, cita a Reuters.

Desde dezembro que vários dos principais banqueiros, incluindo Jerome Powell, defenderam mais paciência. “Como sempre, não há um rumo pré-definido para a política monetária”, disse o presidente da Fed, durante a reunião anual da Associação Económica Americana. “Particularmente tendo em conta a inflação estável que temos observado, iremos aguardar [até realizar novos aumentos de juros] para ver como é que a economia está a evoluir”.