Brexit chumbou. E a libra sobe? Às vezes a incerteza é boa

Nos mercados de capitais, a incerteza é sempre vista como uma inimiga dos investidores. Quem investe, quer transparência, previsibilidade, fugindo de tudo o que possa “turvar as águas”. Então, porque é que no meio do caos político no Reino Unido, provocado pelo chumbo do acordo do Brexit na Câmara dos Comuns, a libra valoriza?

A moeda britânica tem vindo a perder valor face às principais divisas mundiais desde que o cenário de saída do Reino Unido da União Europeia começou a ganhar forma. Tanto que chegou a aproximar-se da paridade face ao euro, tais os receios dos investidores quanto ao impacto económico que tal decisão terá na economia britânica.

Depois de muitas quedas, a divisa estabilizou em torno dos 1,15 euros (uma libra permite comprar 1,15 euros). Chegados ao dia da votação final do acordo que Theresa May negociou com a UE, a moeda voltou às fortes quedas. A libra chegou a perder mais de 1% nos mercados, com os investidores a assumirem que o Brexit ia mesmo acontecer. Mas não aconteceu.

De uma queda abrupta, a moeda rapidamente voltou aos ganhos. Uma viragem repentina nos instantes que se seguiram à pesada derrota de May no Parlamento britânico, seguida da apresentação de uma moção de censura por parte do partido da oposição. Foi Jeremy Corbyn que instantaneamente lançou a moção que põe May em xeque.

Libra acelera. Está em máximo de dois meses contra o euro

A valorização da moeda continua (ganha 0,12%, para 1,1279 euros), contrariando o que acontece no mercado acionista britânico, que está sob pressão vendedora fruto da indefinição criada. Está em máximos de dois meses em resultado da crença dos investidores de que o chumbo do acordo do Brexit resulte, em última análise, num prolongar do processo de saída da UE.

Apesar dos alertas de vários responsáveis europeus quanto à crescente possibilidade de uma saída desordeira do Reino Unido da UE, ninguém parece acreditar que isso aconteça, mesmo com este chumbo. A perspetiva é de que algum tipo de acordo acabará por ser encontrado, talvez até melhor para o Reino Unido do que o atual. Ou mesmo que o Brexit acabe por não existir de todo.