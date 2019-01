Perante o chumbo da noite passada, no Parlamento britânico, do acordo negociado pelo Governo para o Brexit, a Moody’s anunciou que não vai mexer no rating do Reino Unido. Isto porque o rating já contempla os riscos inerentes à instabilidade e incerteza britânicas e, por outro lado, o chumbo não é “motivo suficiente” para uma revisão.

“Nós tínhamos considerado o acordo de saída um passo positivo”, que “resolveria muitas incertezas e, ao mesmo tempo, limitaria os danos financeiros do Brexit” diz Colin Ellis, diretor da agência de notação financeira norte-americana, em comunicado. “Contudo, a votação contra o acordo não é, por si só, motivo suficiente para nós mudarmos o nosso cenário base”, acrescenta.

Colin Ellis admitiu, contudo, que o resultado da votação da passada terça-feira amplia ainda mais o período de incerteza quanto à futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), “o que é um fator negativo para muitos emissores de dívida acompanhados pela Moody’s”.

Além disso, Ellis reforça que estão, agora, em cima da mesa, uma série de possibilidades que não podem ser descartadas, desde a concretização de um Brexit sem acordo a uma decisão de permanecer na União Europeia.

Para já, o Reino Unido enfrenta esta quarta-feira uma moção de censura, apresentada por Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, ao Governo de Theresa May.