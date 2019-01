Os mercados abriram calmos, esta quarta-feira. Apesar de o Parlamento britânico ter chumbado o acordo do Brexit e de estar em curso uma moção de censura contra Theresa May, as negociações seguem tranquilas, tendo as principais praças europeias (incluindo a portuguesa) iniciado a terceira sessão da semana na linha de água ou muito perto dela. Também a libra está estável.

O índice de referência nacional, o PSI-20, está a desvalorizar 0,25% para 4.990,10 pontos, ainda que tenha aberto em ligeira alta de 0,05% para 5.005,11 pontos. No que diz respeito às demais praças do Velho Continente, o desempenho é o seguinte: o Stoxx 600 soma 0,48%, o espanhol Ibex 0,26% e o francês CAC 0,36%. O britânico FTSE está também a valorizar: Sobe 0,62% para 1.9284,79 pontos.

Isto apesar de o Parlamento ter chumbado o acordo negociado entre Londres e Bruxelas para o divórcio do Reino Unido da União Europeia, fazendo aumentar a incerteza em torno da relação entre estas partes. A tempestade política tende ainda a agravar-se, já que está em curso uma moção de censura contra a primeira-ministra britânica, Theresa May, que deverá ser votada ainda esta tarde. As boas notícias são que, de acordo com o ministro da Economia alemão, deverá ser alargado o prazo para a concretização o Brexit.

Apesar deste cenário nebuloso, os mercados resistem e até a libra esterlina mantém-se estável. A divisa britânica está mesmo a valorizar 0,15% face ao dólar e 0,12% face ao euro.

Por cá, das 18 cotadas nacionais sete estão em terreno negativo. Destaque para os títulos do BCP — que somam 0,17% para 0,2401 euros — e da Mota Engil — que valorizam 0,46% para 1,7420 euros.

Por outro lado, depois do brilharete de terça-feira, as ações da Jerónimo Martins estão a cair 0,72% para 11,675 euros.

(Notícia atualizada às 08h35).