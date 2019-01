Perante o chumbo do acordo para o Brexit no Parlamento britânico, a incerteza e as dúvidas em torno da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) aumentaram. Peter Altmaier, ministro da Economia da Alemanha, considera que a União Europeia deveria dar mais tempo ao Reino Unido para o país conseguir concretizar a saída de forma organizada e ponderada.

“A União Europeia deveria permitir um tempo adicional para [o Reino Unido] alcançar uma posição clara do Parlamento e do povo britânico”, disse Peter Altmaier à rádio BBC, citado pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês). “Pessoalmente, eu veria isso como um pedido razoável”, acrescentou.

A extensão do Artigo 50.º foi, aliás, uma possibilidade admita pela União Europeia, disposta a prolongar o prazo estabelecido para a concretização do Brexit — dia 29 de março de 2018 — pelo menos até ao mês de julho. Resta saber se o Reino Unido irá, mesmo, fazer esse pedido.

Na noite passada, os deputados britânicos votaram no acordo negociado pelo Governo para o Brexit e ditaram o chumbo, com 432 votos contra. Theresa May disse, após a votação, que vai voltar ao Parlamento no próximo dia 21 de janeiro, indicando os próximos passos a dar. Nesse dia dará a conhecer o “Plano B” do Brexit, que poderá, de facto, passar por um adiamento da data oficialmente marcada para a saída.