McDonald’s perde Big Mac para cadeia de fast food irlandesa

Supermac’s de um lado, McDonald’s do outro. As duas cadeias de fast food estiveram envolvidas numa luta judicial sobre o uso da marca registada Big Mac. A vitória foi mesmo para a Supermac’s, a cadeia irlandesa de hambúrgueres fundada em 1978. A gigante norte-americana vai, assim, deixar de usar a marca Big Mac na Europa, avança o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

A decisão foi tomada pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO, na sigla inglesa), que deu razão ao empresário irlandês Pat McDonagh.

A batalha judicial durava há mais de quatro anos e começou com a oposição da McDonald’s ao uso da marca Supermac, alegando que poderia ser confundida com Big Mac. Até aqui, por esse motivo, a Supermac’s viu impedida a sua expansão para fora da Irlanda.

Agora, com esta decisão, Pat McDonagh — que atribuiu à cadeira de hambúrgueres o nome pelo qual era conhecido em adolescente — vai poder expandir a marca além da Irlanda, onde conta com 106 estabelecimentos.

“Estamos encantados. É uma vitória única quando enfrentamos os arcos dourados [referência ao logótipo da McDonald’s] e ganhamos”, disse McDonaugh. “É uma vitória para todas as pequenas empresas. Isto impede que empresas maiores acumulem marcas sem ter intenção de usá-las”, acrescentou.

A entidade europeia considerou que a McDonald’s não provou a utilização genuína da marca Big Mac, que foi registada em 1996. Contudo, a empresa fundada por Ray Kroc pode, ainda, recorrer contra a decisão do EUIPO. Questionada pelo The Guardian, a cadeia norte-americana não quis prestar qualquer comentário sobre este caso.