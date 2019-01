“Mas o que é que vai ser? Não sabemos bem”, confessou Ricardo Araújo Pereira. O humorista vai apresentar, a partir do próximo domingo, o suplemento humorístico da TVI que pretende “dar as notícias e a atualidade de forma invertida“, explica Sérgio Figueiredo, diretor de Informação da TVI.

“Gente que não sabe estar” vai ser transmitido todos os domingos, até junho, no final do “Jornal das 8”. Durante o período de campanha eleitoral, o formato passará a ser exibido diariamente porque “há mais matéria”. Os 25 minutos ocupados pelo programa podem ser de entrevistas, vox pops ou outros conteúdos, “conforme se justificar pelos acontecimentos da semana”. Sérgio Figueiredo considera que este é “um espaço que vai enriquecer muito a oferta televisiva em Portugal”.

Para construir a “dream team“, Ricardo Araújo Pereira, Miguel Góis e José Diogo Quintela focaram-se em “encontrar pessoas que quisessem fazer piadas” em vez de “salvar o mundo, derrubar governos, ou ter razão”. Aos ex-Gato Fedorento juntam-se Cláudio Almeida, Cátia Domingues, Manuel Cardoso, Guilherme Fonseca e Joana Marques, que serão argumentistas. “O tal senhor Insónias em Carvão” também deu uma ajuda à equipa na produção do genérico, revelou o apresentador.

“Gostamos da ideia de não saber estar. Porque basicamente o programa vai tentar ser isso. Como é que se sabe estar na política? É dizendo as coisas que nós estamos habituados a ouvir” referiu Ricardo Araújo Pereira ao explicar a origem do nome do formato. “Se calhar também somos gente que não sabe estar dentro da comédia”, acrescentou.

Sobre a responsabilidade do humor político, RAP confessou que considera “saudável que uma sociedade possa rir-se dos seus dirigentes”, na medida em que o humor “pode ajudar a suportar uma coisa que devia ser deixada insuportável”.

Inicialmente o programa vai ser gravado no Teatro Villaret, em Lisboa. Mas tudo indica que, mais tarde, pode vir a ser transmitido em direto.