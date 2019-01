A manhã num minuto

O Governo decidiu manter Cristina Casalinho à frente da agência responsável pela gestão da dívida pública. Mantém-se a presidente, mas também António Correia, sendo Rita Granger a novidade.

Montepio quis colocar até 250 milhões em obrigações subordinadas, mas a emissão falhou. Foi a mutualista a subscrever empréstimo de 50 milhões para reforçar rácios do banco antes do final do ano.

A quarta maior exportadora nacional está contra o fecho da estação dos CTT em Lousado, terra onde está sediada. CTT já responderam e prometeram analisar melhor a situação. Governo está preocupado.

Além de Montenegro, também o antigo líder parlamentar do PSD Hugo Soares e o ex-deputado Luís Campos Ferreira são suspeitos do crime de falsificação de documentos.

Cerca de 1,8 milhões de trabalhadores “necessitarão de melhorar as suas competências ou mudar de emprego até 2030”, o que vai exigir um papel ativo do Governo e do setor privado.