Ana Lehmann vai para o Fundo para a Inovação Social

Ana Teresa Lehmann, antiga secretária de Estado da Indústria, vai assumir o cargo de presidente do comité de investimentos do Fundo para a Inovação Social, organismo que irá financiar projetos de inovação e empreendedorismo social. A decisão da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, foi publicada esta semana em Diário da República.

O comité de investimento deste fundo será composto por três membros “com experiência na área de investimento em inovação social e capacidade reconhecida nos domínios académico ou profissional”, pode ler-se no despacho publicado na quarta-feira.

Para além de Ana Lehmann no cargo de presidente, o comité contará ainda com Filipe Santos, professor da Católica Lisbon School of Business & Economics e antigo presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, e com Sofia Santos, professora da Porto Business School e antiga secretária-geral do BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável.

O Fundo para a Inovação Social terá ainda um conselho geral, que será presidido por Susana Ramos, coordenadora da Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu.