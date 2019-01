Levi’s vai reabrir as lojas da Adidas em Portugal

Quase três meses depois do encerramento súbito, as lojas da Adidas em Portugal voltam a abrir portas. Depois do incumprimento do contrato por parte da Valadri, a marca lançou um concurso para encontrar um novo “master franchise” para o mercado nacional. O vencedor foi a GNG, que detém o franchising das marcas Levi Strauss, Dockers e G-Star Raw.

O master franchise da Adidas em Portugal foi disputado por quatro grupos, dois portugueses e dois espanhóis. E, de acordo com o Jornal de Negócios (acesso pago), que cita fonte oficial da marca, ganhou o português GNG. “Temos agora um novo franchisado, o GNG”, refere Sónia Fernandes.

A relações públicas da Adidas Portugal revela que o grupo que detém, em regime de “franchising”, 58 lojas das marcas de vestuário Levi Strauss, Dockers e G-Star Raw, em Portugal e Espanha, já reabriu quatro das lojas que foram encerradas a 31 de outubro por incumprimento do contrato do franchisado Valadri.

As lojas da Adidas no Dolce Vita Tejo, no Mar Shopping, Braga Parque e Espaço Guimarães já estão a funcionar, estando previsto que ao longo do ano reabram mais. No total, o anterior detentor do franchising tinha 11 lojas.

“Há mais cinco que vão reabrir ainda neste semestre”, revela o administrador financeiro do GNG, José Guilherme Silva, ao Negócios. São as lojas do Colombo, Cascais Shopping, Leiria Shopping e Parque Nascente, sendo que o grupo está ainda a negociar a reabertura para as restantes três, a que se juntará a abertura de uma outra na Rua de Santa Catarina.