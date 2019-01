A greve dos enfermeiros em blocos operatórios vai manter-se suspensa até ao próximo dia 30 de janeiro, altura em que haverá nova uma reunião negocial entre os sindicatos e o Governo.

No final de uma reunião no Ministério da Saúde, de cerca de quatro horas, os representantes dos sindicatos que convocaram a “greve cirúrgica” disseram aos jornalistas que há margem para continuar a negociar, adiantando que está garantida a criação de uma carreira com três categorias, incluindo a de especialista.

A greve, convocada pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) e pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), deveria ter começado na passada segunda-feira, mas foi suspensa até quinta-feira, para se esperar pelo resultado da reunião, onde estiveram a ministra da Saúde, Marta Temido, e a secretária de Estado do Emprego e Administração Pública, Maria de Fátima Fonseca, em representação do Ministério das Finanças.

As duas estruturas sindicais têm prevista uma nova greve em vários blocos operatórios do país até ao final de fevereiro, tendo sido reunido um fundo em donativos de mais de 420 mil euros numa plataforma online para financiar a paralisação.

Antes do encontro com ASPE e Sindepor, o Governo esteve reunido com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que decidiu manter uma greve de quatro dias na próxima semana, depois de o Ministério da Saúde ter imposto unilateralmente o “encerramento abrupto” do processo negocial, segundo fonte sindical.