Os portugueses com carro a gasóleo devem preparar-se para uma nova subida de preços deste combustível. O preço do litro do diesel deve aumentar um cêntimo a partir de segunda-feira. Na gasolina não é esperada qualquer alteração do preço.

Os valores foram adiantados ao ECO por fonte do setor, sendo que a subida de um cêntimo esperada para o gasóleo a partir da próxima segunda-feira acontece após um aumento acumulado de seis cêntimos nas duas semanas anteriores.

O principal combustível usado para abastecer o carro dos portugueses deverá assim passar a custar 1,338 cêntimos por litro, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia. Ou seja, o valor mais elevado das últimas oito semanas. Ou seja, desde a última semana de novembro.

Já na gasolina, tendo em conta que não é de antever qualquer alteração, o preço do litro deverá continuar nos 1,418 euros, nível máximo desde 24 de dezembro.

Estes dados referem-se a preços médios calculados pela Direção-Geral de Energia nos postos em Portugal Continental. Ou seja, os combustíveis podem ter preços diferentes nos vários pontos de abastecimento em território continental.

