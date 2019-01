Depois de uma semana de grandes emoções, os mercados respiram de alívio. As praças europeias acordaram, esta sexta-feira, em terreno positivo, à boleia dos avanços nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Por cá, é a Jerónimo Martins e os CTT a liderarem os ganhos, num dia em que apenas três das cotadas nacionais estão no vermelho.

Na última sessão da semana, o índice de referência nacional, o PSI-20, abriu a subir 0,54% para 5.056,85 pontos. Também no verde arrancaram as demais praças europeias com o Stoxx 600 a valorizar 0,4%, o britânico FTSE 0,6%, o alemão Dax 0,8%, o francês CAC 0,6% e o espanhol Ibex 0,5%.

Tal desempenho explica-se pelo potencial alívio das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. De acordo com o The Wall Street Journal (acesso pago), Donald Trump está a ponderar retirar as tarifas que foram aplicadas às importações de produtos chineses, de modo a tranquilizar os mercados e a incentivar Pequim a fazer concessões nesta matéria.

Por cá, em destaque estão os títulos da Mota Engil — que valorizam 1,62% para 1,752 euros — da Jerónimo Martins — que somam 1,35% para 12,055 euros — e dos CTT — que sobem 1,84% para 3,096 euros.

As ações do BCP estão, por sua vez, a somar 0,82% para 0,2457 euros. Abaixo da linha de água, os títulos da EDP Renováveis desvalorizam 0,44% para 7,9 euros.