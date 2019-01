A aplicação Click to Pray, lançada em Portugal em 2014, obteve mais 60 mil downloads depois de o Papa Francisco ter criado o seu perfil e apelado à participação dos católicos, na habitual oração de domingo, da janela na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Lançada em 2014, em Portugal, a app oficial da Rede Mundial de Oração do Papa (o antigo Apostolado da Oração) foi desenvolvida pela agência La Machi – Comunicação para boas causas, de Barcelona, mas lançada em território nacional e contava, até à última sexta-feira, com 250 mil utilizadores. O “efeito Francisco” fez com que o número de downloads disparasse em menos de 24 horas, diz ao ECO o padre António Valério, responsável pelo projeto da Click to Pray em Portugal.

“A app foi criada a partir de um piloto no mundo inteiro e conta com utilizadores de 98 países em todo o mundo. Foi criada para relançar a marca do Apostolado da Oração, a Rede Mundial de Oração do Papa, adequando-a às novas linguagens”, explica António Valério. Na app, além de se poderem acompanhar as intenções de oração mensais e ocasionais do Santo Padre, a comunidade pode também propor intenções e pedir aos restantes utilizadores orações.

A app está, esta segunda-feira, no terceiro lugar do top do Google Play na categoria de Estilo de Vida, só abaixo da Glovo e de uma app de simulação de unicórnios. Na App Store, a aplicação de oração está em 48.º lugar a nível mundial.