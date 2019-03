João Vieira Pereira será o novo diretor do Expresso, apurou o ECO. O jornalista já fazia parte da direção antes liderada por Pedro Santos Guerreiro, ocupando o cargo de diretor adjunto, numa direção que tinha ainda Martim Silva como diretor-executivo. Contactado, Vieira Pereira não quis fazer qualquer comentário.

A direção será ainda composta por David Dinis, ex-diretor do Público, e Paula Santos, até agora editora-executiva do jornal. Martim Silva, Miguel Cadete e Marco Grieco, diretor de arte, serão os restantes elementos.

A Impresa já confirmou esta informação. Em comunicado, a empresa informa que “ouvido o Conselho de Redação, foi nomeada a seguinte estrutura diretiva para o EXPRESSO: João Vieira Pereira (diretor), David Dinis, Martim Silva, Miguel Cadete e Paula Santos (diretores-adjuntos). O cargo de diretor de arte continuará a ser exercido por Marco Grieco”.

Ricardo Costa ocupa atualmente o cargo de diretor interino do semanário, depois da saída de Pedro Santos Guerreiro, no passado dia 21 de março, em decisão “tomada por ambas as partes”, conforme comunicado da Impresa. Já o jornalista, que dirigia o Expresso desde 2016, justificou a saída com o facto de ter deixado de sentir “o apoio da redação”, conforme noticiou o Público.

A saída de Pedro Santos Guerreiro foi espoletada pela demissão de Vítor Matos, jornalista responsável pela secção de política do semanário, na sequência da publicação de uma newsletter diária com um texto assinado por Vítor Matos que, todavia, não o produziu.

João Vieira Pereira passou pelo Semanário Económico, onde também foi diretor, e entrou para o Expresso em 2006.

[Notícia retificada às 14:05 com cargo de Martim Silva, diretor-executivo na anterior direção]