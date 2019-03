Turismo em Portugal vai crescer 5,3% em 2019, prevê WTTC

O WTTC – World Travel & Tourism Council’s estima que, este ano, o setor do turismo em Portugal irá crescer 5,3%, “mais do dobro da média europeia de 2,5%”, segundo uma nota publicada no site da instituição.

A entidade, que reúne as maiores organizações privadas a nível mundial, revelou que em Portugal o ritmo de crescimento do setor é um dos mais elevados da Europa e que “contribuiu, no ano passado, com um euro em cada cinco e com um em cada cinco empregos na economia portuguesa”.

Estes números, da responsabilidade do WTTC, são fruto de um trabalho que a entidade leva a cabo há já 30 anos e que concluiu que em 2018 o turismo cresceu 8,1% para uma contribuição de 38,4 mil milhões de euros na economia portuguesa, “um total de 19,1% da atividade económica do país”, refere a entidade.

“Este nível de crescimento foi o maior de qualquer país da Europa, significativamente acima da média da UE, de 3,1%”, adianta o WTTC, salientando que o setor empregou mais de um milhão de pessoas (21,8% do total), com 85% dos viajantes a deslocarem-se a lazer; 69% dos turistas eram internacionais.

Citada na mesma nota, a presidente do WTTC, Gloria Guevara, refere que “Portugal tem potencial para aumentar o tamanho do seu setor do turismo ainda mais, apostando no crescimento do segmento de negócios, que conta só 15% no total dos gastos dos viajantes, contra 21% de média europeia”.

Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o setor do alojamento turístico registou três milhões de dormidas em janeiro deste ano, um aumento de 4,7% face ao período homólogo e de 3,2% em relação a dezembro de 2018.

“Os proveitos aceleraram, tendo no total apresentado um crescimento de 8,7% (+7,7% em dezembro) e atingiram 162,7 milhões de euros. Os proveitos de aposento (114,3 milhões de euros) cresceram 8,2% (+6,3% em dezembro)”, de acordo com a mesma nota do INE.