É já a 1 de abril que a Pessoas está nas bancas. A nova revista, que conta com a coordenação editorial e comercial do ECO, é o projeto de estreia do grupo na área da gestão de recursos humanos e de talento.

A nova marca substitui a antiga revista Pessoal, que pertence à Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas (APG) e foi lançada pela primeira vez em 1976.

Conheça melhor a nova revista Pessoas e assine-a através do email pessoas@eco.pt