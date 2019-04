Não foram só as “políticas e os respetivos responsáveis” que levaram o país à falência, diz Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia do Governo de Pedro Passos Coelho, mas também “o compadrio entre o Estado e os privados e as supostas práticas de corrupção em muitos setores”. A ser ouvido esta quinta-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a pedido do PSD, o antigo ministro da Economia referiu ainda que “a corrupção e o compadrio” tiveram um papel significativa na bancarrota do país.

Os sociais-democratas chamaram Álvaro Santos Pereira ao Parlamento para o questionar sobre “se é ou não verdade que o Governo quis apagar menções a medidas de combate à corrupção” do relatório “Economy Survey of Portugal – 2019”, que coordenou na qualidade de diretor de Estudos Nacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

“É preciso não esquecer que este país foi à falência não só devido às políticas e responsáveis levadas a cabo nos anos que antecederam a 2011, mas também devido ao compadrio entre o Estado e os privados e supostas práticas de corrupção em muitos setores. E isto inclui o setor da energia, o bancário e as PPP rodoviárias“, disse Álvaro Santos Pereira, acrescentando que a “Justiça tem de apurar responsabilidades”.

“A corrupção e o compadrio foram, claramente, um dos responsáveis por este país ter ido à falência”, continuou.

Medidas adotadas por outros países e que devem ser seguidas

O ex-ministro sugeriu ainda mais de uma dezenas de medidas que, disse, podem ser implementadas já nesta ou na próxima legislatura, para aumentar a transparência, a integridade e combater a corrupção. “São medidas que temos vindo a abordar de forma mais profunda desde que fizemos o relatório. São utilizadas noutros países e têm tido resultado”, referiu.

“Se queremos uma reforma do Estado e da administração pública, temos de tirar a política da administração pública”, disse, apelando ao fim dos “jobs for the boys and for the girls“.

Outra das medidas sugeridas foi o reforço do Ministério Público e da Procuradoria Geral da República, “através de treino especializado para procuradores”, e substituir os procuradores ligados ao crime económico que se vão reformar nos próximos anos. Além disso, “regular os lobbies” é fundamental, disse, porque “as pessoas que fizeram isso não fizeram bons serviços para aumentar a transparência”.

