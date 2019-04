Miranda reforça área de direito público e regulatório

A Miranda & Associados acaba de reforçar a sua equipa da área de Direito Público e Regulatório com a contratação de Maria Ataíde Cordeiro, nova associada sénior. A advogada, vinda da PLMJ, tem cerca de 10 anos de experiência na área do direito público, sendo especializada em contratação pública e contencioso administrativo.

Maria Cordeiro é licenciada em Direito e pós graduada em Contencioso Administrativo, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo ainda um mestrado em Direito e Gestão, pela Faculdade de Direito, Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica de Lisboa.

Esta contratação está alinhada com a estratégia de crescimento do escritório, em Portugal e a nível internacional, e visa atender às crescentes solicitações do mercado neste setor.