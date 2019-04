Hoje nas notícias: Novo banco, Brexit e autoestradas

A semana começa com João Salgueira a considerar “estranha” a venda do Novo Banco e com o tráfego nas autoestradas nacionais a atingir máximos de uma década. O Brexit já trouxe 22 empresas britânicas a Portugal e aperta-se o cerco a Joe Berardo. O que sai mais em conta, a eletricidade das cooperativas ou da EDP? A resposta implica uma poupança anual de vários milhões.

“Venda do Novo Banco deveria ter sido suspensa”

João Salgueiro, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, não compreende o processo que levou à entrega do Novo Banco ao fundo Lone Star, rotulando-o como uma “venda estranha” por não ter cumprido as regras definidas inicialmente e que, como tal, “devia ter sido suspensa e relançada”. O também ex-vice-governador do Banco de Portugal lembra que o concurso lançado pelo atual governo “não previa que o Estado concedesse ajudas ao comprador”, mas que no final a Lone Star acabou por ficar com uma garantia de 3,9 mil milhões. E não tem dúvidas: Se o concurso previsse desde início “garantias tão avultadas”, a venda do Novo Banco teria sido conseguida em melhores condições, já que atrairia mais interessados e o ex-BES acabaria por ser vendido “à entidade que exigisse o menor montante de garantias, reduzindo assim os custos para os contribuintes”. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Brexit já trouxe para Portugal 22 empresas britânicas

O sentimento de incerteza que tem marcado o processo de saída do Reino Unido da União Europeia está a fazer com que as próprias empresas britânicas procurem novas paragens para desenvolver os seus negócios. Nos últimos dois anos, Portugal foi o destino escolhido de 22 dessas companhias. No total, foram criados 1.400 postos de trabalho por terras lusitanas com 26 projetos de investimentos (num valor que ronda os 460 milhões de euros). De acordo com o Observatório de Investimento Direto Estrangeiro do Financial Times, Reino Unido foi mesmo o principal emissor de investimento direto estrangeiro em Portugal, em 2018. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Tráfego nas autoestradas em máximos

O número de veículos a circular nas autoestradas nacionais voltou a aumentar, em termos homólogos, no último ano. Em dezembro, o tráfego médio diário atingiu 18,3 mil viaturas, o que representa uma subida de 5% e a melhor marca nesse mês nos últimos dez anos. De acordo com o relatório do Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT), a segunda melhor marca em dezembro foi registada em 2017, com 17,4 mil veículos a circular por dia nas vias nacionais. A contrastar, o ponto mais baixo aconteceu em dezembro de 2013, na sequência da quebra que teve início em 2010. Esse recuo explica-se pela introdução de portagens nas concessões do Grande Porto, Costa da Prata e Norte Litoral. No que diz respeito ao último trimestre de 2018, a maior subida de tráfego registou-se na autoestrada do Douro Litoral. Cresceu 12,2% em termos homólogos. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Banca aperta cerco a Joe Berardo

O BCP, o Novo Banco e a Caixa Geral de Depósitos vão avançar com um processo judicial contra o empresário madeirense Joe Berardo, de modo a tentar liquidar uma fatia dos 980 milhões de euros em dívida. Isto depois do acordo para a liquidação dos créditos falhado, no início deste ano, e das negociações subsequentes não terem chegado a bom porto. Do lado da banca, a proposta centrava-se nas obras de arte que integram a coleção de Berardo. Perante a recusa do empresário, os três bancos optaram, contudo, por seguir pela via judicial, numa estratégica com elevados riscos associados. Trata-se de uma “operação kamikaze”, considerou o antigo presidente do conselho fiscal do banco público Eduardo Paz Ferreira. Leia a notícia completa no Correia da Manhã (acesso livre).

Cooperativas cobram menos 60% por luz do que EDP

As cooperativas elétricas cobram, em média, menos 60% do que a gigante liderada por António Mexia no fornecimento de eletricidade. Se os consumidores nacionais aderissem a esta solução, a poupança anual atingiria mesmo os 170 milhões de euros. Atualmente, existem 11 concessionários de baixa tensão em Portugal. A maior é a EDP Distribuição. A restante dezena diz respeito a cooperativas deste género e juntas de freguesia. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).