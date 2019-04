Lisboa recua em linha com Europa. Família EDP pressiona

Na segunda sessão da semana, Lisboa acordou em terreno negativo, seguindo a tendência das demais praças europeias. A pressionar a bolsa nacional está a família EDP. No mesmo setor, mas do outro lado da linha de água, as ações Galp Energia estão a valorizar. Isto num dia em que, das 18 cotadas nacionais, apenas cinco estão a negociar em terreno positivo.

O índice de referência nacional, o PSI 20, recua 0,03% para 5309,54 pontos. Desempenho semelhante está a ser registado nas restantes bolsas europeias, com o Stoxx 600 a cair 0,01%, o francês CAC a desvalorizar 0,4% e o espanhol IBEX a perder 0,1%. Isto no dia em que o Fundo Monetário Internacional irá publicar as suas novas previsões para a economia mundial. Esta terça-feira ficará ainda marcada pela cimeira entre o bloco europeu e chinês, durante a qual será discutida a relação comercial destas potências.

Por cá, a família EDP está a pressionar Lisboa. Os títulos da EDP Renováveis estão a agora desvalorizar 0,23% para 8,54 euros, mas já recuaram mesmo cerca de 0,7%. As ações da gigante liderada por António Mexia também estão o vermelho: Caem 0,09% para 3,512 euros.

Em terreno negativo, destaque ainda para os títulos da Jerónimo Martins, que perdem 0,44% para 13,5 euros e as ações da Nos, que recuam 0,42% para 5,925 euros. Já os títulos do BCP começaram a sessão no vermelho, mas entretanto ficaram presos na linha de água.

Do lado dos ganhos, destaque para as ações da Galp Energia, que somam 0,84% para 14,47 euros e da Sonae, que avançam 0,80% para 0,942 euros, depois de uma segunda-feira vermelha. Também a Corticeira Amorim está a valorizar: Os títulos sobem 0,79% para 10,26 euros.

(Notícia atualizada às 08h16).