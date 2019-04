DLA Piper contrata nova sócia em Lisboa

A DLA Piper acaba de contratar Mafalda Ferreira como sócia responsável da área de Projetos e Público, em Portugal. A advogada conta com um percurso profissional de mais de dez anos na Uría Ménendez. Já passou pela Slaughter & May, de Londres, pelo escritório da Uría Ménendez no Brasil e pela Sérvulo.

Para Nuno Azevedo Neves, managing partner da DLA Piper em Portugal, esta “contratação vai ao encontro do nosso plano estratégico, incorporando novas valências e incrementando a oferta de valor aos nossos clientes”.

“Acreditamos que a Mafalda, com a sua experiência, track record e ambição tem o perfil ideal para uma sociedade global como a DLA Piper”, pode ler-se em comunicado.

Para Mafalda Ferreira esta parece ser “uma aposta estratégica acertada, voltada para o futuro e assente num crescimento progressivo, sólido e de qualidade”, diz, citada em comunicado, considerando que “estamos novamente a beneficiar de um mercado ativo e atraente para o investimento primário nestes setores”.

Mafalda Ferreira é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, tendo experiência na assessoria e entidades públicas e privadas nas áreas do direito público, projetos e energia.