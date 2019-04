Portugal vai contribuir com 200 milhões de euros para o Fundo Europeu de Defesa, cuja regulamentação está em curso, e que contará com 13 mil milhões de euros entre 2021 e 2027.

De acordo com o diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional do Ministério da Defesa, Alberto Coelho, “Portugal irá participar com cerca de 200 milhões de euros tendo em conta a percentagem da contribuição portuguesa na União Europeia”.

Para Alberto Coelho, “esta deve ser a meta mínima” que o país se deve propor a alcançar como “retorno” daquele investimento para a economia e para a defesa nacional, num contexto em que a “cooperação no setor da Defesa” a nível europeu “já não é uma opção” e sim “uma obrigação”.

O diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional intervinha num seminário na Associação Industrial Portuguesa, em Lisboa, sobre os “novos desafios e oportunidades para a indústria de Defesa Nacional”, colocados com a participação de Portugal na Cooperação Estruturada Permanente.

Proposto pela Comissão europeia, o futuro Fundo Europeu de Defesa está em fase de regulamentação no Parlamento Europeu e contará com 13 mil milhões de euros para investigação e desenvolvimento de capacidades entre 2021 e 2027, através de projetos colaborativos entre os estados-membros.