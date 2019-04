Os resultados do setor financeiro estão a marcar a primeira sessão da semana nos Estados Unidos, com as bolsas a registarem subidas (ou perdas) irrisórias no arranque da sessão. Depois de na última sexta-feira o JP Morgan ter ajudado a animar Wall Street ao ter revelado uma subida de 5% nos resultados, esta segunda-feira as contas do Goldman Sachs e o Citigroup arrefeceram um pouco as expectativas.

Na primeira meia hora de negociação, o S&P 500, que iniciou a sessão em ligeira subida, começava a entrar em tendência de queda, ao passo que o Nasdaq apresentava uma subida de 0,06%. Em sentido inverso evoluía a cotação do Dow Jones, com uma quebra de 0,21%.

Se na última sexta-feira os números apresentados pelo JP Morgan animaram os investidores, esta segunda-feira as expectativas foram de certa forma arrefecidas com a divulgação de mais contas do setor. O Goldman Sachs reportou uma quebra de 20% no resultado líquido, queda diretamente associada a um recuo de 13% nas receitas. Já o Citigroup, apesar de ter anunciado resultados melhor que o esperado, não resistiu a ser penalizado pela queda de 24% nos ganhos com a negociação de ações.

“Arranque tranquilo na negociação em Nova Iorque, perante os resultados do Goldman Sachs e Citi menos entusiasmantes que o revelados na passada sexta-feira pelo JP Morgan. Ainda na banca, o Wells Fargo foi revisto em baixa por uma casa de investimento, o que condiciona as ações. Antes da abertura foi divulgado uma subida surpreendente do indicador que mede o ambiente industrial em Nova Iorque, o que pode deixar boa indicação para o ISM Indústria“, comenta nota de research do BCP sobre a abertura desta segunda-feira