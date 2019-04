Subida de 5% dos lucros do JP Morgan animou Wall Street

As principais bolsas norte-americanas encerraram a última sessão da semana em alta, depois de o maior banco dos Estados Unidos, JP Morgan, ter acalmado as preocupações dos investidores na temporada de lucros que arrancou esta sexta-feira. O índice financeiro S&P 500 bateu recordes de setembro, recuperando das quedas recentes.

O S&P 500 brilhou esta sessão ao valorizar 0,65% para 2.907,17 pontos, a cotação mais alta dos últimos sete meses. A acompanhar este desempenho estiveram os outros dois principais índices: o Nasdaq somou 0,46% para 7.984,16 pontos e o Dow Jones subiu 1,03% para 26.412,01 pontos.

A contribuir para este desempenho em Nova Iorque estiveram os lucros recorde apresentados pelo JP Morgan, que ficaram acima das previsões dos analistas. O maior bancos dos Estados Unidos anunciou esta sexta-feira um aumento de 5% no resultado líquido para 9,18 mil milhões de dólares (8,15 mil milhões de euros). Isto equivaleu a 2,65 dólares por ação, um valor superior aos 2,35 dólares por ação esperados pelo mercado. As ações do banco dispararam 4,66% para 111,18 dólares.

Estes resultados deixaram os investidores mais animados e reduziram as preocupações sobre uma possível desaceleração do crescimento económico e lucros pouco positivos na banca.

“Penso que as pessoas estavam a entrar nesta temporada de apresentação de resultados com medo de uma quebra nos lucros. As notícias do JP Morgan vieram dar um pouco de esperança”, diz Robert Pavlik, da SlateStone Wealth LLC, citado pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Ainda esta sexta-feira, a empresa pan-africana de comércio eletrónico, Jumia, estreou-se na bolsa de Nova Iorque, tornando-se a primeira startup africana a aceder a uma bolsa de valores mundial. A empresa encerrou a disparar 74,14% para 25,25 dólares.