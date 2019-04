Minutas da Fed continuam a animar Wall Street

Os principais índices norte-americanos estão em alta, numa altura em que os investidores estão animados com as minutas publicadas pela Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed). Contudo, os mercados estão um pouco recetivos com os alertas dos principais bancos centrais sobre uma desaceleração mundial, ao mesmo tempo que esperam pelos resultados de várias empresas.

O S&P 500 está a valorizar 0,09% para 2.890,78 pontos, enquanto o Nasdaq soma 0,01% para 7.965,55 pontos. A acompanhar este desempenho está o industrial Dow Jones que está a subir 0,12% para 26.187,65 pontos.

Os mercados ainda estão a reagir de forma positiva às minutas publicadas esta quarta-feira, que mostram que, mesmo que haja subidas nas taxas de juro, estas só devem acontecer no final do ano. “A maioria dos participantes espera que a evolução das perspetivas da economia e os riscos futuros aconselham deixar o intervalo da taxa diretora inalterado durante o resto do ano”, lê-se no documento.

Mas, apesar disto, os investidores estão receosos perante os alertas emitidos pelos principais bancos centrais. Exemplo disso foi o Banco Central Europeu (BCE) que decidiu manter os juros da Zona Euro inalterados, mas se mostrou menos otimista em relação à economia. “A informação que recebemos desde a reunião do Conselho de Governadores em março confirma que o crescimento mais lento irá estender-se ao longo do ano atual”, disse Mario Draghi.

“Os mercados estão aliviados com o facto de a Fed não ter decidido aumentar as taxas de juro, mas agora estão ansiosos pela temporada de resultados, que não será tão boa”, diz Peter Cardillo da Spartan Capital Securities, citado pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Os investidores estão à espera que as empresas publiquem no final desta semana os resultados referentes ao ano passado, havendo pouco otimismo. As publicações arrancam em força esta sexta-feira, com a JP Morgan e a Wells Fargo a divulgarem os resultados trimestrais.