Novo foco de tensão comercial dita perdas em Wall Street

Depois de os Estados Unidos terem ameaçado impor tarifas sobre importações europeias, há um novo foco de tensão comercial que está a preocupar os investidores. Também as previsões que dão conta da descida dos lucros das empresas durante o primeiro trimestre do ano estão a contribuir para o desempenho das bolsas norte-americanas, que iniciaram a negociação em terreno negativo.

As tensões comerciais estão a marcar a sessão. Os Estados Unidos ameaçaram impor tarifas sobre 11 mil milhões de euros de importações europeias, em retaliação aos subsídios pagos à Airbus, a grande rival da norte-americana Boeing. O desempenho em Wall Street acompanha o pessimismo sentido na Europa.

Além disso, os investidores estão a preparar-se para a primeira descida dos lucros das empresas desde 2016. De acordo com a agência Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), os lucros das empresas entre janeiro e março terão descido 2,3%, em relação ao período homólogo.

Neste cenário de preocupações, o S&P 500 está a cair 0,47% para 2.882,72 pontos e, a acompanhar este desempenho, está o índice tecnológico Nasdaq, que desvaloriza 0,43% para 7.919,04 pontos. Já o industrial Dow Jones recua 0,49% para 26.212,32 pontos.

Por outro lado, os receios quanto ao abrandamento da economia aumentam, sobretudo depois de o FMI ter cortado as previsões para a economia mundial este ano. No World Economic Outlook, publicado esta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional revelou que cortou as previsões para a economia mundial em três décimas, para 3,3% este ano. A deterioração das projeções confirma a expectativa criada na semana passada por Christine Lagarde, quando avisou que 70% do mundo está a abrandar.

Mas, segundo o FMI, o cenário pode ainda piorar. Há seis riscos que, se se materializarem, podem colocar a economia mundial a crescer ainda menos. São eles as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, a possibilidade de vir a acontecer um hard Brexit, os ciberataques, os riscos políticos relacionados com a agenda de novos Governos saídos de eleições, as alterações climáticas e, por último, a evolução das matérias-primas.