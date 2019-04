O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou a previsão de crescimento para Portugal em uma décima para 1,7% este ano, colocando-se assim ao lado da Comissão Europeia e do Banco de Portugal que apontam para o mesmo número. Apesar de mais pessimista, o Fundo ainda vê Portugal a crescer mais do que a Zona Euro em 2019. Mas em 2020 isso já não acontecerá, mostra o World Economic Outlook publicado esta terça-feira.

Nas novas previsões, o Fundo projeta um crescimento económico de 1,7% este ano, depois de, no ano passado, o PIB ter aumentado 2,1%. Em outubro passado, a seis dias da apresentação do Orçamento do Estado para este ano pelo Governo português, o FMI já apresentava uma previsão de crescimento de 1,8%. Agora, cortou uma décima ao número.

A Comissão Europeia e o Banco de Portugal convergiram recentemente para uma previsão de crescimento de 1,7% para este ano. A atualização de previsões por parte das instituições que acompanham Portugal acontece a poucos dias do envio do Programa de Estabilidade 2019-2023 para Bruxelas, no qual o Governo prepara um corte nas previsões de crescimento mas apenas para 1,9%, face aos 2,2% inscritos no Orçamento do Estado.

Previsões para a economia portuguesa para 2019 (valores em %)

O Executivo admite que o abrandamento da economia mundial, nomeadamente na Zona Euro — onde o FMI também antecipa um crescimento mais fraco (menos três décimas para 1,3%) –, afeta a economia nacional, mas a equipa de António Costa tem sublinhado o facto de Portugal continuar a convergir com o bloco do euro — onde estão os principais parceiros comerciais.

O novo cenário de previsões do FMI mostra que a convergência pode ser sol de pouca dura. Enquanto este ano, o PIB português deve crescer 1,7%, acima dos 1,3% projetados para a Zona Euro, para 2020, o PIB nacional engorda ao mesmo ritmo que o do bloco do euro.

Mais desemprego e mais défice da balança corrente

Menos crescimento, mais desemprego. A instituição liderada por Christine Lagarde, tal como o Governo se prepara para fazer, antecipa que um ritmo de crescimento económico mais baixo terá impacto no mercado de trabalho. O Fundo espera agora que a taxa de desemprego atinja 6,8%, em vez dos 6,5% esperados anteriormente. Ainda assim, face a 2018, a taxa de desemprego ainda apresenta uma redução, já que no ano passado ficou em 7,1%.

Para 2020, o Fundo vê uma nova redução do desemprego, esperando que, no próximo ano, 6,3% da população ativa esteja sem trabalho.

Também pior do que as previsões de outubro está o saldo da balança corrente. Naquela altura, o FMI apontava para um défice de 0,3% do PIB, que agora reviu para 0,4% do PIB. A balança corrente inclui as exportações e as importações de bens e de serviços (balança comercial), os rendimentos de quem trabalha ou investe (rendimentos primários) e as transferências correntes como remessas de emigrantes (rendimentos secundários) que o país recebe e paga ao resto do mundo.

As previsões de março do Banco de Portugal indicavam que no próximo ano a balança comercial (uma parte da balança corrente) regressa a terreno negativo nove anos depois. Para o próximo ano, o Fundo antecipa que a balança corrente será negativa em 0,5% do PIB.

A inflação deverá ser de 1% este ano, o que compara com 1,6% de esperados em outubro passado. Esta revisão em baixa inverte o tipo de trajetória para a evolução da inflação face a 2018, quando os preços subiram 1,2%. Desta forma, a inflação abranda entre 2018 e 2019, em vez de acelerar, uma tendência em linha com o que se passa na Zona Euro. Para 2020, o Fundo espera uma nova aceleração com a inflação a situar-se em 1,7%.