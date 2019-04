O Fundo Monetário Internacional (FMI) atualiza na próxima semana previsões económicas e Christine Lagarde já começou a sinalizar o sentido das novas projeções. Mais de dois terços da economia mundial está a desacelerar, diz a diretora-geral do Fundo, indicando que a instituição se prepara para rever de novo em baixa a previsão de crescimento mundial.

Em janeiro, o FMI projetou que este ano e no próximo a economia cresceria à volta de 3,5% — “menos do que no passado, mas ainda um crescimento razoável”. “Desde essa altura que a economia voltou a perder dinamismo, como se vai ver na atualização das previsões na próxima semana”, disse Lagarde numa reunião prévia aos Encontros de Primavera que têm lugar em Washington, EUA.

Apenas há dois anos, “75% da economia mundial passava pela experiência de uma retoma. Para este ano, esperamos que 70% da economia mundial experimente um abrandamento do crescimento”.

Apesar disso, o Fundo não vê a possibilidade de uma recessão no curto prazo. Aliás, até aponta para que a segunda metade do ano e o início de 2020 se possa assistir a uma melhoria. Ainda assim estas boas notícias mostram como o clima económico é incerto. “Para ser clara: a recuperação esperada para a segunda metade do ano é precária”.

O Brexit, os elevados níveis de endividamento de alguns países e nalguns setores, as tensões comerciais e alguma instabilidade nos mercados financeiros são aspetos que o FMI classifica como contributos para os riscos em baixa em torno das previsões.

Perante o cenário de maior abrandamento no conjunto do ano face ao previsto ainda há três meses, Lagarde aconselha as autoridades a nível mundial a evitarem passos em falso na condução das políticas económicas em cada um dos países, combinar de forma equilibrada crescimento, sustentabilidade da dívida e objetivos sociais e promover a integração comercial de forma a melhorar o investimento.