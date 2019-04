As minutas da reunião da Reserva Federal norte-americana demonstram confiança na robustez da economia norte-americana. Um voto de confiança que os mercados agradeceram. Os três índices terminaram a sessão em terreno positivo.

O S&P 500 subiu 0,35% para 2.888,24 pontos, o industrial Dow Jones ganhou 0,03%, para 26.157,16 pontos e o tecnológico Nasdaq subiu 0,69%, para 7.964,24 pontos.

O mês passado, o banco central dos Estado Unidos decidiu manter as taxas de juro e esperar para ver antes de avançar com mais subidas no preço do dinheiro. “A maioria dos participantes espera que a evolução das perspetivas da economia e os riscos futuros aconselham deixar o intervalo da taxa diretora inalterado durante o resto do ano”, pode ler-se nas minutas divulgadas esta quarta-feira. Ou seja, subidas até podem surgir, mas só para o final do ano.

Mas para os mercados, mais importante do que este “não evento”, como classificou Bucky Hellwig, vice-presidente sénio na BB&T Wealth Management em Birmingham, Alabama, citado pela Reuters são as perspetivas de um acordo entre os Estados Unidos e a China que ponha fim à guerra comercial entre as duas grandes potencias.

O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, disse à CNBC que Washington e Pequim “concordaram criar um mecanismo de aplicação” para quando o acordo for formalizado. “Acordámos que ambos os lados vão criar gabinetes de aplicação que vão lidar com as questões em curso”, disse o responsável.