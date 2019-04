Saúde e tecnologia pressionam Wall Street. Tesla perdeu 3%

As principais bolsas de Nova Iorque encerraram no vermelho, invertendo a tendência de abertura. A empurrar Wall Street para as perdas estiveram as cotadas do setor tecnológico e da saúde, com destaque para as ações da Tesla que afundaram quase 3%.

O S&P 500 encerrou inalterado, com sete dos principais 11 setores em baixa. O índice foi prejudicado pela queda de várias cotadas, isto um dia antes de arrancar mais uma temporada de apresentação de lucros, a qual os analistas esperam que seja a pior desde 2016.

“Esperamos que os resultados do primeiro trimestre sejam melhores do que o esperado e que o crescimento seja positivo”, diz Lindsey Bell, estratega de investimentos da CFRA Research, citada pela CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

Pelo mesmo caminho foi o industrial Dow Jones que desvalorizou 0,05% para 26.143,12 pontos, pressionado, principalmente, por várias cotadas do setor da saúde, nomeadamente o UnitedHealth Group que caiu 4,35% para 235,33 dólares. Este desempenho acontece depois de o senador dos Estados Unidos, Bernie Sanders, ter anunciado que vai submeter o plano de saúde “Medicare for All” ao Congresso.

Também o índice tecnológico Nasdaq fechou a perder 0,21% para 7.947,36 pontos, com várias cotadas em queda. A Apple desvalorizou 0,83% para 198,95 dólares, assim como a Tesla que recuou 2,77% para 268,08 dólares, depois de um relatório ter referido que, juntamente com a Panasonic, estava a impedir a expansão da famosa Gigafactory.