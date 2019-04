Desta vez é a Escócia que tem uma mensagem para Portugal, chega via Twitter e é um agradecimento pela campanha #Brelcome.

#Brelcome– Portugal will never leave you foi o conceito criativo desenvolvido pela agência Partners para o Turismo de Portugal. Com Brexit ou sem Brexit, num momento de incerteza, a campanha diz aos cidadãos britânicos que serão sempre bem-vindos ao nosso país e que nunca deixaremos de estar com quem partilhamos a mais antiga aliança do mundo.

A forma inovadora de comunicar o destino turístico e o humor com que procura criar afinidade com o mercado britânico, num momento particular da sua história, já impactou mais de 8 milhões de pessoas, segundo números agora divulgados pelo Turismo de Portugal. Sendo que a campanha integra um plano de contingência pioneiro para esse mercado, incluindo uma linha de atendimento online e uma área informativa específica no portal VisitPortugal.

Um investimento de 200 mil euros que até junho recorda que, apesar de possíveis mudança, há outras coisas que não mudam, como as praias portuguesas, os nossos sabores ou até os festivais de música populares entre os visitantes do Reino Unido.