Wall Street abriu esta terça-feira em alta com o impulso da earnings season. Depois dos bancos terem um efeito misto nas principais praças norte-americanas — com o JP Morgan em alta, mas o Goldman Sachs e o Citigroup a penalizarem –, foi a vez das gigantes da saúde UnitedHealth e Johnson & Johnson reportarem resultados acima do esperado pelos analistas contactados pela Reuters.

O índice S&P 500 abriu a ganhar 0,23% para 2.912,26 a menos de 1% de atingir máximos de sempre. O industrial Dow Jones sobe 0,37% para 2.482,19 pontos e o tecnológico Nasdaq valoriza 0,31% para 8.000,57 pontos.

“A UnitedHealth e a Johnson & Johnson subirem os outlooks é algo imensamente positivo num ano em que se pensava que pudéssemos assistir a uma pausa ou mesmo recessão nos resultados“, afirmou Kim Forres, chief investment officer da Bokeh Capital Partners, em declarações à Reuters. “Estas empresas, que tipicamente não querem fazer pré-anúncios correndo o risco depois terem de recuar nas expetativas de lucros, aumentarem o guidance é muito bom”.

A seguradora especializada em saúde UnitedHealth aumentou os lucros em 22,2% para 3,47 mil milhões de dólares (3,56 dólares por ação) e reviu em alta o outlook de resultados no total do ano para um intervalo entre 14,50 e 14,75 dólares por ação (face à anterior projeção de 14,40 a 14,70 dólares). As ações abriram a ganhar 3% para 237 dólares por ação.

No caso da Johnson & Johnson, os lucros caíram 14% devido a custos judiciais. Ainda assim, as vendas subiram para 20,02 mil milhões de dólares, enquanto a expectativa do mercado era que recuassem. O resultado ajustado por ação atingiu, assim, os 2,10 dólares por ação (contra as estimativas de 2,03 dólares). Os títulos ganham em bolsa 2,57% para 140,03 dólares.