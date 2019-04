Wall Street arrefece e fecha com ganhos ligeiros

As bolsas norte-americanas fecharam em alta esta terça-feira, com o índice tecnológico Nasdaq a fechar com uma subida de 0,31%, o Dow Jones encerrou em alta de 0,26% e o S&P 500 valorizou 0,05%, depois de no início da sessão ter ‘ameaçado’ atingir máximos de sempre, graças à valorização inicial de 0,23%.

Os resultados do setor da saúde animaram as primeiras horas de negociação, graças aos resultados e previsões comunicadas pela UnitedHealth e pela Johnson & Johnson. Contudo, e apesar da animação inicial provocada pelas empresas de saúde, o entusiasmo acabou por esfriar ao longo da sessão, já que a incerteza regulatória acabou por inverter o entusiasmo com o setor da saúde — culpa das notícias que dão conta da intenção da Casa Branca em cortar nos benefícios para fabricantes de medicamentos.

A inversão no sentido das cotações do setor da saúde acabou por ser compensada pelo setor financeiro, da energia e pelos industriais, que registaram ganhos sólidos ao longo da sessão. Também o setor tecnológico esteve em foco na sessão de esta terça-feira, depois ter sido anunciado que a Qualcomm e a Apple chegaram a um acordo na disputa sobre patentes que mantinham há anos. A Qualcomm disparou na sequência das notícias, fechando a ganhar 23%.