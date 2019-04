O antigo convento de São Francisco foi colocado à venda pela Estamo, propriedade do Estado, por 4,99 milhões de euros. De acordo com o anúncio, o preço inclui ainda cinco blocos residenciais/turísticos, construídos nos anos 90 pela Casa Pia. O projeto para o terreno permite a construção de uma unidade hoteleira ou habitações.

Inserido num terreno com 62.220 metros quadrados, no Lugar de São Francisco, estão as ruínas do antigo Convento de São Francisco, construído em 1410 e classificado como monumento pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Em 1755 foi “severamente atingido” pelo terramoto e, anos depois, foi convertido num quartel, após várias obras de recuperação. Em 1955 passa para as mãos da Câmara de Setúbal que, em 1996, o cede à Casa Pia de Lisboa. Finalmente, em 2004, retorna à DGPC.

Além deste edifício, a Estamo tem ainda à venda um conjunto de cinco blocos turísticos/residenciais, construídos nos anos 90 pela Casa Pia. De acordo com o anúncio, o Plano Diretor Municipal (PDM) permite duas possibilidades: “uma área de construção de cerca de 20.000 metros quadrados, predominantemente habitação” ou “cerca de 27.800 metros quadrados para usos de hotel, aparthotel, residências seniores assistidas e equipamento de saúde”.

Convento, quartel, colégio e alojamento para famílias carenciadas

O convento data de 1410, lê-se no site da DGPC, e pertencia a Religiosos Observantes da Província dos Algarves “tendo sido, provavelmente, a primeira ordem estabelecida em Setúbal“. No século XVII e XVIII, o convento já se encontrava “muito degradado”, tendo passado por “trabalhos de reedificação” entre 1747 e 1749. Em 1755 foi “fortemente atingido” pelo terramoto que abalou Lisboa.

Em 1834, depois da reconstrução, os frades são expulsos do convento e, pouco depois, passa para as mãos da família Torlades, que mandou demolir “a maior parte do mosteiro”. O convento passou por obras no século XIX e foi reconstruído em 1874. Um ano depois foi comprado por padres da Companhia de Jesus, que “concluem as obras, reedificando a igreja e adaptando o edifício para estabelecimento de ensino“.

A igreja e o colégio foram inaugurados a 4 de outubro de 1876 e, no século XX, converteu-se o convento num quartel. Ficou devoluto anos depois com a saída dos militares. Em 1975, a DGPC cede o edifício à Câmara de Setúbal que, em 1995, lá coloca a viver famílias desalojadas. Um ano depois é cedido à Casa Pia de Lisboa e, em 1997, foi assinado um protocolo entre o Ministério do Equipamento e o Ministério de Solidariedade e Segurança Social do Município de Setúbal no sentido de recuperar o convento para lá instalar um colégio para jovens carenciados.

Finalmente, em 2004, retorna às mãos da DGPC que, dois anos depois, apresenta uma “proposta de valorização urbanística para a ocupação da área do Convento de S. Francisco e sua envolvente”.