As bolsas norte-americanas estão em alta, impulsionadas por dados animadores da economia chinesa, bem como por resultados de empresas. Depois de ter concluído um diferendo com a Apple, a Qualcomm está a dar gás ao Nasdaq.

A economia da China cresceu 6,4% no primeiro trimestre do ano, um ritmo que contraria as expectativas de uma nova desaceleração. Estes dados deixaram os analistas otimistas relativamente à saúde de uma das maiores economias do mundo, que estava a mostrar sinais de abrandamento.

No arranque da sessão, o Nasdaq sobe 0,56% para os 8.044,97 pontos. O índice tecnológico chegou mesmo a atingir um novo recorde no arranque da sessão. O industrial Dow Jones também avança 0,06% para os 26.468,53 pontos, bem como o S&P 500, que valoriza 0,31% para os 2.916,04 pontos.

A Qualcomm continua em alta depois de chegar a um acordo com a Apple numa disputa legal sobre as patentes, estando a subir 14,51% para os 80,68 dólares. Este desempenho impulsionou também as ações de outras fabricantes de processadores. A Intel ganha 2,68% para os 58,23 dólares, e a Nvidia avança 0,37% para os 188,90 dólares.

Por sua vez, a empresa liderada por Tim Cook avança 0,40% para os 200,05 dólares. Ainda nas tecnológicas, a Netflix arranca a sessão a subir 2,13% para os 367,12 dólares. Os lucros e as receitas da plataforma de streaming subiram no primeiro trimestre, acabando mesmo por ficar acima das expectativas. Contudo, a empresa deixou os investidores desiludidos depois de ter apresentado projeções abaixo do esperado relativamente ao número de subscritores.

Entre as empresas que apresentara contas trimestrais positivas encontra-se ainda a PepsiCo, que avança 1,58% para os 124,35 dólares, depois de apresentar resultados acima do esperado. Também o Morgan Stanley sobe 0,45% para os 47,21 dólares.