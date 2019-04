Na semana a seguir à corrida às bombas de combustível para atestar os depósitos, provocada pelas falhas de abastecimento originadas pela greve dos motoristas de materiais perigosos, os preços da gasolina e do gasóleo vão ficar inalterados. No caso da gasolina, é a primeira vez que o preço não sobe em 11 semanas.

Fonte do setor adiantou ao ECO que tanto o litro do gasóleo como o da gasolina não vão sofrer alterações na próxima semana. O litro da gasolina simples 95 ficará nos 1,546 euros da passada segunda-feira, e o gasóleo simples nos 1,383 euros.

A manutenção dos preços é um reflexo da estabilidade registada na cotação internacional dos produtos petrolíferos, já que a evolução destes depende do comportamento da cotação do petróleo e derivados nos mercados internacionais na semana anterior e ainda da cotação do euro face ao dólar — as matérias-primas são geralmente transacionadas em dólares e a valorização da divisa americana torna as exportações para o euro mais caras.

Desta forma, e depois de uma semana de correria e longas horas em filas de abastecimento para assegurar um depósito cheio ao longo do fim de semana prolongado da Páscoa, os condutores em Portugal poderão começar a respirar fundo, já que além da estabilização dos preços, também se sentirá a estabilização da oferta.

Conforme explicou a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) ao ECO, a normalização do abastecimento será uma realidade já no início da próxima semana.

“A partir de hoje [quinta-feira] há melhorias, mas nem hoje nem amanhã a situação ficará normalizada”, sublinhou António Comprido, secretário-geral da Apetro, acrescentando que “se houver trabalho ao longo deste fim de semana, se os transportadores e motoristas estiverem disponíveis para fazerem esse esforço, admitimos que, efetivamente, ficar normalizada até ao início da próxima semana”.

De salientar, porém, que os preços dos combustíveis em Portugal podem variar de posto para posto.