As bolsas norte-americanas estão em terreno positivo, refletindo as boas notícias vindas dos principais indicadores que tomam o pulso à economia dos Estados Unidos.

O Dow Jones ganha 0,05%, para 26.463.37 pontos, o S&P avança 0,15% para 2 904,81 e o Nasdaq apresenta uma ligeira subida de 0,03%, para 7.998.45 pontos.

A puxar pelas bolsas estão as boas notícias do setor retalhista dos EUA, graças à divulgação de uma subida mensal de 1,6% nas vendas de retalho no último mês, que ascendeu a 3,6% em termos homólogos, o melhor registo desde setembro de 2017. A evolução positiva deveu-se em grande parte às vendas de veículos, no que é normalmente interpretado como um sintoma de uma aceleração no crescimento económico norte-americano.

Além da evolução das vendas no retalho, é também de destacar que esta quinta-feira foi divulgado que o pedido de novos subsídios de desemprego nos Estados Unidos bateram mínimos de 1969. Os 192 mil pedidos apresentados na semana terminada a 13 de abril marcaram também o quinto recuo semanal registado na economia dos EUA.

Saindo dos indicadores, passando para as empresas, nota para o processo com que os investidores da Lyft avançaram contra a empresa, por considerarem que a tecnológica mentiu no prospeto sobre a dispersão em bolsa de parte do capital, sobretudo por ter assumido no mesmo que tinha 39% de quota de mercado nos EUA, mas também por não ter revelado nesse prospeto que iria retirar mais de mil bicicletas de circulação. Em reação, as ações recuam 1,37%.

Ainda sem variação está a Pinterest, que se estreia esta quinta-feira em Wall Street. A Pinterest levantou 1,4 mil milhões de dólares na venda de ações, a um preço de 19 dólares cada. Com a entrada em bolsa, a empresa fica avaliada em 12,7 mil milhões de dólares (11,3 mil milhões de euros), acima das expectativas dos analistas.