A Secretaria de Estado do Turismo afirmou esta quinta-feira que a operação turística no período da Páscoa “se desenrolará com normalidade”, depois de ter terminado a greve dos motoristas de matérias perigosas.

“Com o final da greve convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), através da mediação do Governo, garante-se que a operação turística durante o período de Páscoa se desenrolará com normalidade”, refere um comunicado divulgado pela secretaria de Estado liderada por Ana Mendes Godinho.

O Governo salienta, assim, que os turistas, quer nacionais, quer estrangeiros, “dispõem de todas as condições para viajar pelo país sem problemas”.

A Páscoa “é um período importante para o turismo em Portugal e estão reunidas as condições para que a atividade turística decorra de acordo com as previsões positivas dos operadores turísticos”, acrescenta o comunicado.

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou na manhã desta quinta-feira, depois de o sindicato e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) terem chegado a acordo.

A ANTRAM e o sindicato que representa os motoristas de matérias perigosas comprometem-se, no protocolo assinado hoje e que põe fim à greve, a concluir até dia 31 de dezembro um processo de negociação coletiva.

Este processo, de acordo com o documento, distribuído aos jornalistas hoje em conferência de imprensa, em Lisboa, visa “promover e dignificar a atividade de motorista de materiais perigosos” e será acompanhado pelo Governo.

A greve dos motoristas de matérias perigosas tinha sido convocada pelo SNMMP, por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica, provocou dificuldades de abastecimento em vários pontos do país.